Kocaeli'de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu suyla buluşturuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Abant Alabalık Üretim İstasyonu işbirliğinde yürütülen "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında balık salımı yapıldı.

Projeyle bölgenin doğal türlerinden biri olan kırmızı benekli alabalığın popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki piknik alanında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyle ekosistemin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Büyükakın, balıklandırma çalışması kapsamında daha önce 16 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu nehirlere bıraktıklarını dile getirerek, "Bugün de dereye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakacağız. Bu şimdiye kadar yaptığımız salımın 3 katından fazlası. Doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız. Balıkları tutmuyoruz, denize, nehirlere salıyoruz. Kocaeli'de güzel işler yapılıyor. Hem denize hem de akarsularımıza balıklar bırakıyoruz. Böylelikle yarınlar inşallah daha güzel olacak, sizler de daha güzel bir çevrede, Kocaeli'de ve Türkiye'de yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Kocaeli'de son dönemde 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de Büyükşehir Belediyesi ile gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimle ilgili birçok proje hayata geçirdiklerini belirterek, balıkçılık çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Kırmızı benekli alabalığın Türkiye'nin önemli doğal türlerinden biri olduğuna işaret eden Özerdem, "Bu tür, temiz suyun olduğunu gösteren, temiz suyun varlığını ispat eden en önemli balık türlerinden biridir. Bu çalışmalarla hem bölgedeki bu türün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hem de bu türün popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın balıklandırma çalışmalarıyla Kocaeli'de son dönemde yaklaşık 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık. Bugün de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu suyla buluşturacağız." diye konuştu.

Kaymakam Soner Şenel ile Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı programda, protokol üyeleri ile gençler, 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu Kirazdere'ye bıraktı.