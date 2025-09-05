Haberler

Kocaeli'de Kiralık Otomobilin Çalınmasına İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de Kiralık Otomobilin Çalınmasına İlişkin 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kiralama firmasına ait araç, anahtar kopyalama ve GPS cihazıyla çalındı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, birisi tutuklandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde anahtarı kopyalanan ve GPS takip cihazı yerleştirilen otomobilin, firmaya teslim edildikten sonra yerinin belirlenip çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Derince ilçesinde kiralama firmasına ait otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada; şüphelilerin firmadan kiraladıkları otomobilin anahtarını cihazla kopyaladığı, içerisinde bulunmayacak bir bölüme (Airtag) GPS takip cihazı yerleştirdiği, otomobili firmaya teslim ettikten bir süre sonra GPS sayesinde yerini belirledikleri otomobili, başka bir araçla gelerek çaldıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.B.K. ve Ö.S., 1 Eylül günü İstanbul'da düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobille birlikte yakalandı. M.B.K. ve Ö.S.'nin iş yerinde yapılan aramada; şasi ve beyin okuma cihazı, araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, farklı araçlara ait kopyalanmış 3 anahtar ve 11 kopyalamaya hazır ham araç anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil ise gerekli işlemlerin ardından kiralama firmasına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi

CHP kaynayan kazan! Gürsel Tekin'e bir gün içinde ikinci şok
MHP'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir

MHP'den çok konuşulacak 'Öcalan' çağrısı: Kurtulmuş 3-4 kişi seçsin
8 kent için sağanak yağış uyarısı

Aşırı sıcaklara elveda! İşte sağanak yağışın vuracağı 8 kent
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ognjen Mimovic Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.