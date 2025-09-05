Kocaeli'de Kiralık Araç Hırsızlığı: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde anahtarı kopyalanan ve GPS takip cihazı yerleştirilen otomobilin, firmaya teslim edildikten sonra yerinin belirlenip çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Derince ilçesinde kiralama firmasına ait otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada; şüphelilerin firmadan kiraladıkları otomobilin anahtarını cihazla kopyaladığı, içerisinde bulunmayacak bir bölüme (Airtag) GPS takip cihazı yerleştirdiği, otomobili firmaya teslim ettikten bir süre sonra GPS sayesinde yerini belirledikleri otomobili, başka bir araçla gelerek çaldıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.B.K. ve Ö.S., 1 Eylül günü İstanbul'da düzenlenen operasyonda çaldıkları otomobille birlikte yakalandı. M.B.K. ve Ö.S.'nin iş yerinde yapılan aramada; şasi ve beyin okuma cihazı, araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, farklı araçlara ait kopyalanmış 3 anahtar ve 11 kopyalamaya hazır ham araç anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil ise gerekli işlemlerin ardından kiralama firmasına teslim edildi.

HABER: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),