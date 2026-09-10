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Kocaeli'de kaynar su dökülmesi sonucu yaralanan ve hastanede ölen kişi, son yolculuğuna uğurlandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerine kaynar su dökülmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahan Günan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerine kaynar su dökülmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahan Günan'ın cenazesi toprağa verildi.

Çenedağ Mahallesi'ndeki evinin mutfağında dengesini kaybederek üzerine kaynar su dökülmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Günan için Cımbızlar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Günan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Günan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İzmit ilçesindeki Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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