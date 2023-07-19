Kocaeli'de Kaybolan Melike Tahnal Davasında Karar Çıktı

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri öne sürülen 'Palu ailesi' olarak bilinen 1'i tutuklu, 6 sanığın Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, tutuklu sanık enişte Tuncer Ustael, 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz 5 sanık ise beraat etti.

KOCAELİ'de 15 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri öne sürülen 'Palu ailesi' olarak bilinen 1'i tutuklu, 6 sanığın Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, karar çıktı. Tutuklu sanık enişte Tuncer Ustael, 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz 5 sanık ise beraat etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu. Kocaeli ve Sakarya'da çalışma başlatan polis ekipleri anne ve kızına ait herhangi bir bulguya ulaşamadı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi, yeniden soruşturma açıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar hakkında dava açıldı.

ANNENİN DAVASI KOCAELİ'DE GÖRÜLDÜ

Anne Meryem Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13 Şubat 2020'de karar verildi. Enişte Tuncer Ustael, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Emine Ustael 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12,5 yıl, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Hürriyetin kısıtlanması' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edildi. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar verdi.

Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise sanık Tuncer Ustael hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıl ve 'Usulsüz ölü gömülmesi' suçundan 6 ay, Emine Ustael ile Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun da 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Usulsüz ölü gömülmesi' suçundan ise 6 ay hapsi talep edildi.

'ÖLDÜ MÜ KALDI MI BİLGİM YOK'

Kayıp Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin duruşma Sakarya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, Yüzlerce ölüm olayı varken Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yok, öldü mü kaldı mı bilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum dedi.

ENİŞTEYE MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'i 'Olası kastla çocuğu öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırarak tutukluluğunun devamına karar verdi. Heyet, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise Ustael'in beraatine hükmetti. Heyet, tutuksuz sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustael'in 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan beraati, 'Usulsüz gömme' suçundan ise dosyanın ayrılması yönünde hüküm verdi. (DHA)