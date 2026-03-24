Kocaeli'de kafeyi kundaklayan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafeyi kundaklayan iki şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafeyi ateşe vererek kundaklayan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Şüpheli, yanında getirdiği yanıcı maddeyi kafenin giriş kısmına döküp ateşe verdi. Şüpheli daha sonra hızla uzaklaşırken, alevler kafenin bir kısmını sardı. Kafenin ön bölümünden çıkan iki köpek de koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kafede hasar meydana geldi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kafenin kundaklanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde; şüphelinin kafeyi ateşe verip kaçtığı, alevlerin kısa sürede büyüdüğü, iki köpeğin koşarak dışarı çıktığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kafeyi kundaklayanların B.D. ve G.C.Ç. oldukları belirlendi. 2 şüpheli İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
