Kocaeli'de kafeyi kundaklayan 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafeyi kundaklayan iki şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafeyi ateşe vererek kundaklayan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Şüpheli, yanında getirdiği yanıcı maddeyi kafenin giriş kısmına döküp ateşe verdi. Şüpheli daha sonra hızla uzaklaşırken, alevler kafenin bir kısmını sardı. Kafenin ön bölümünden çıkan iki köpek de koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kafede hasar meydana geldi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kafenin kundaklanma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde; şüphelinin kafeyi ateşe verip kaçtığı, alevlerin kısa sürede büyüdüğü, iki köpeğin koşarak dışarı çıktığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kafeyi kundaklayanların B.D. ve G.C.Ç. oldukları belirlendi. 2 şüpheli İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

İran'ın sürpriz adımını Trump duyurdu: Bize büyük bir hediye verdiler
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Son bir imza kaldı! Karşıyaka'ya yeni stat müjdesi

Şampiyonluğa koşan takıma yeni stat müjdesi
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi

İsrail ordusunda deprem! Zorla savaşa alırlarsa böyle olur
İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi

Türkiye, İran'a kucak açtı! Bir hafta boyunca o şehrimizdeler