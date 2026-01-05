Kocaeli'de kadın otobüs şoförleri ulaşımda görev yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında iştiraki UlaşımPark bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, şehir içi ulaşımda hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar ulaşım alanında da sürdürülüyor.

Kent içi ulaşımda görev yapan kadın şoförler, trafikte aldıkları olumlu tepkilerle mesleklerini gururla icra ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen otobüs şoförü Sibel Karademir, insanların kendilerine daha ılımlı yaklaştığını ifade ederek, "İnsanlar, trafiğe uyum ve güzellik getirdiğimizi söylüyorlar. Tepkiler çok güzel. Bunları duyunca biz de çok seviniyoruz ve işimize daha sıkı sarılıyoruz. Yolcular otobüse bindiklerinde bizi görünce önce şaşırıyor sonra bunun çok gurur verici olduğunu aktarıyorlar. Mesleğimi severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Sürücülerden Yıldız Toso da yolcuların kadın şoför sayısının daha da artmasını istediğini aktararak, istediği işi yaptığını, çocuklarının da kendisiyle gurur duyduğunu bildirdi.