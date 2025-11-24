Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 50 Bin Doldurulmuş Makaron ve 600 Paket Elektronik Sigaraya El Konuldu
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 50 bin dal doldurulmuş makaron ve 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişlerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada ekipler, 50 bin dal doldurulmuş makaron ile 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel