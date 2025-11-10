İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafik ulaşıma kapatıldı.
- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpıştı.
- Kazada 8 kişi yaralandı.
- Kaza nedeniyle trafik bir süre ulaşıma kapatıldı.
Kocaeli'de işçi servisi kaza yaptı. Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi D-100 kara yolu istikametinde seyreden Eren K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Fabrika işçilerini taşıyan midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 8 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre ulaşıma kapatılan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak sağlanmaya başladı.