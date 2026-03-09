Haberler

Kocaeli'de iş merkezinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
İzmit ilçesinde bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulans müdahale etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş merkezinin çatı katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin çatı katında bulunan depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 çalışana ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan, yangın sırasında yükselen dumanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait "Kocaeli'yi Seyret" şehir kameralarınca da kaydedildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

