Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayetinde 6 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ün öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 6 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ve B.T. ile taraf avukatları ve maktul Ör'ün ağabeyi Serhan ve kardeşi Erhan Ör hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Nurhan Ör'ün kardeşleri Serhan ve Erhan Ör, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Tutuklu sanıklardan I.E, Nurhan Ör'ün çocukluk arkadaşı ve son dönemde iş ortağı olduğunu belirterek, arkadaşını ve iş ortağını kaybettiğini söyledi.

Ör'ün ortadan kaldırılmasından hiçbir maddi ve manevi faydasının olmadığını, aksine bundan zarar gördüğünü savunan I.E, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık C.A. ise bildiği her şeyi anlattığını dile getirerek, herhangi bir öldürme eylemine katılmadığını iddia etti.

Komplo kurbanı olduğunu ileri süren C.A, öldürülmekten korktuğu için çiftliğin kullanılmasına izin verdiğini ifade etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkları "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanıklar C.A. ve F.G'ye "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Olay

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanı Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürüldüğü yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım 2023'te 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

Zanlılardan I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ile oğlu B.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.