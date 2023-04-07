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Kocaeli'de internetten dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de internetten dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen hesapları takibe aldı.

Şüphelilerin, açtıkları sahte hesaplar aracılığıyla piyasa değerinden daha ucuza ATV motor, bungalov ve çeşitli ürünleri satma vaadiyle 9 kişiyi 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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