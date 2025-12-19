İzmit'te Kırsal Alana İHA Düştü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kırsal alana insansız hava aracı (İHA) düştü. Yakındaki Çubuklubala Mahallesi'nde oturan İsmail Bayhan, İHA'nın 2 gün önce düştüğünü gördüğünü belirterek, "Bugün muhtara söyledim. Korktum söylemedim, sahibi var gelir alır diye düşündüm" dedi.

İzmit'e bağlı Çubuklubala Mahallesi yakınlarına İHA düştüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, düşen İHA ile ilgili inceleme başlattı. Mahallede oturan İsmail Bayhan, Çarşamba günü İHA'nın düştüğünü gördüğünü belirterek, "Ben aşağıya inerken bir ses duydum. Baktım bu alet bağıra bağıra geliyor. Düşeceğini anladım ben. Geldi sonra çakıldı yere. Korkudan fazla yanaşamadım. Ne olur ne olmaz diye yanaşmadım. Ben tarlada 3 gündür geziyorum, gelen giden olmadı. Herhangi bir şey zannettim ben bunu. Bu çarşamba günü sabah 10.00 civarı düştü. O gün gördüm ama söylemedim kimseye. Bugün muhtara söyledim. Korktum söylemedim, sahibi var gelir alır diye düşündüm. Ben ne bileyim" dedi.

Çubuklubala Mahallesi Muhtarı Muharrem Kaymaz ise "İsmail Amcamız Çarşamba günü İHA'nın üzerinde uçtuğunu görüyor. Sonra düştüğünü görüyor. Tabii korkudan yanaşamıyor. Sonrasında belki bir şahısındır, birisinin malıdır diye kimseye haber vermiyor. Bugün de bize haber verdi. Biz de yetkili birimlere haber verdik. Şu anda inceleme yapıyorlar" dedi.