Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gölcük Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyreden H.İ.U. yönetimindeki 34 BFF 195 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 06 BC 2701 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu Z.S.E, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan sürücüler H.İ.U. ve H.E. ile yolcular Z.S.E. ve O.B.G, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.