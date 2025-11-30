Haberler

Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor Haber Videosunu İzle
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarında, içinde 2 balıkçı olduğu öğrenilen tekne alabora oldu. Teknedeki bir balıkçı kurtarılırken diğerini arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan teknenin alabora olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tekne alabora oldu.
  • Teknedeki iki balıkçıdan biri kurtarıldı, diğeri aranıyor.
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Sahili'nde saat 15.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İçinde 2 balıkçının olduğu öğrenilen tekne alabora oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

BALIKÇILARDAN BİRİ KURTARILDI, DİĞERİ ARANIYOR

Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Teknenin bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.