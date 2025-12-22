Haberler

Kocaeli'de iki kamyon çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hurda inşaat demiri yüklü kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü iki kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.S. idaresindeki 41 AVV 717 plakalı hurda inşaat demiri yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 41 VU 150 plakalı aynı yüke sahip kamyon, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
