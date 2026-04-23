Kocaeli'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan'da Gebze'de evden ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheliler A.K. ve N.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.