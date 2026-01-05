Haberler

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen O.U, Kocaeli'nde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.U'yu (39) İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
