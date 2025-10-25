Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel