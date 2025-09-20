Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 7 Hükümlü Yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Darıca, Kartepe ve İzmit ilçelerinde yaptığı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişiyi yakaladı. Hükümlüler, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Darıca, Kartepe ve İzmit ilçelerinde çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında değişen oranlarda hapis cezası bulunan T.A, B.C.H, S.Ş, H.B, A.C, F.O.Y. ve A.İ. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel