Kocaeli'de Gece Görülen Gemi İçin Merakla Beklendi
Kandıra'da bir evde oturan Sezer Doğan, gece saatlerinde denizde gördüğü ışıklar ve gemi hakkında çıkan haberleri anlatırken yaşadıklarını paylaştı. Sabah geminin boyutunu görmekte şaşırdığını belirtti.
'O KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU SABAH GÖRDÜK'
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geminin karaya vurduğu kıyıya yakın bir evde oturan Sezer Doğan (85), "Gece saat 04.30-05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim. Kızımı kaldırdım, o hemen jandarmaya telefon etti. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Merak ettik sabaha kadar bekledik. O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Sadece kamarayı görüyorduk. Çarpma anını gece görmedik sadece ışıkları gördük" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel