Kocaeli'de fırtına mağduru aileler Büyükşehir Belediyesinin tesisinde ağırlandı

Kocaeli'de dün il genelinde etkili olan fırtına sırasında evlerinde hasar oluşan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'teki konaklama tesisinde ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarda evleri hasar gören 3 ailenin, İzmit'teki Konaklama Oteli'nde misafir edildiği belirtildi.

İlgili birimler tarafından hasar alan evlerde raporlama sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için yemek ve barınma ihtiyacının da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kaydedildi.

"Ne yapacağımızı şaşırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Kasım Çağla, fırtınanın çatıyı uçurduğunu ve evdeki her şeyin su içinde kaldığını anlattı.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini aktaran Çağla, şunları kaydetti:

"Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı."

Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Başçı ise sabah hastaneye gitmek için evden çıktıklarını, ameliyat işlemleriyle uğraşırken "Çabuk gelin, çatınız uçtu." şeklinde telefon geldiğini belirtti.

"Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük"

Fırtına ve yağmur nedeniyle eve zor ulaştıklarını aktaran Başçı, "Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söylediler. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Başçı, Büyükşehir Belediyesinin tesisinde konakladıklarını belirterek, "İhtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.