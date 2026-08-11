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İzmit'te 21 Yıl Ceza Hükümlüsü Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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