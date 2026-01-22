Kocaeli'de 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak imal etmek ve nakletmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.G'yi (61) İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.