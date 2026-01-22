Haberler

Kocaeli'de 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'de, izinsiz ateşli silah ve mermi sokmak suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası olan T.G., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak imal etmek ve nakletmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.G'yi (61) İzmit'te yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Haberler.com
500

