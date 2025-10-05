Kocaeli'de Filistin İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Kocaeli'de, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile boyunlarında "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı atkılarla Fevziye Camisi önünde toplanan gruptakiler, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukasını delmeye çalışan aktivistlere müdahalesine, tüm engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla yola devam ederek Gazze kara sularına ulaştığını ve ablukayı deldiğini söyledi.

Sumud Filosu'nun insanlık vicdanının sesi olduğunu dile getiren Utaş, ablukayı delmeye çalışan tüm girişimlerin vicdanlı insanların ortak dayanışması olduğunu, Gazze'ye kesintisiz insani yardım girişi sağlanana kadar mücadelenin süreceğini kaydetti.

Utaş, platform olarak Filistin halkına uygulanan ablukayı kırmak için çalışan aktivistlerle tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Soykırımla sahada kazanamadıkları başarıyı masada kazanma çabasıyla adaletsiz bir anlaşmanın Filistin halkına dayatılmasını reddettiklerini söyleyen Utaş, İslam ülkelerine deniz ve hava yollarını İsrail'e kapatması çağrısında bulundu.

Utaş, İsrail'in yalnızca Filistin için değil, bölge barışı için tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından dua edildi.