Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye Finansman Sağlayanlara Operasyon: 14 Gözaltı

Kocaeli'de gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda, FETÖ/PDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise döviz, Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartları ele geçirildi.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

YEHOVA ŞAHİTLERİ 2023 YAKA KARTLARI

Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.