Haberler

FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, 3 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 16 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 3'üne ev hapsi cezası verilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ı

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor