Haberler

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilovası'ndaki bir çelik ve sac üretim fabrikasında çalışan 4 işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı, 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı. İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİLERDEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

