Kocaeli'de Engelli Kızıyla Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde engelli kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren 52 yaşındaki baba Murat Akın, hastanede hayatını kaybetti. Kısa süre önce sudan çıkarılan baba Akın, kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde engelli kızıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinden denize girmek için Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum plajına gelen Murat Akın (52) ve kızı Rana Akın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Vatandaşlar ve Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarılan baba ile kızı, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Akın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Engelli kızın, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Murat Akın'ın cenazesinin defnedilmek üzere Güzeldere köyüne gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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