Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 9 zanlı yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ömerağa Mahallesi'nde 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla açılan ateş, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır ile 2 kişiye isabet etmiş, Özer olay yerinde, Çakır ve Berberoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.