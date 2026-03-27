Haberler

Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan V.B. ve 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

