Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda yaralanan V.B. ve 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.