Kocaeli'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kocaeli'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, düzensiz göçle mücadeleye yönelik alınan ve alınacak tedbirler ile izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Kocaeli'de "10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda düzensiz göçle ilgili alınan ve alınacak tedbirler ile izlenecek yol haritası görüşüldü.

Toplantıya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kütahya Valisi Musa Işın, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sakarya Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Ülker katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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