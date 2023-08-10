Kocaeli'de durdurulan tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Kocaeli'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 6 kilo 270 gram afyon sakızı ve 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de durdurulan tırda yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapılan tırda, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulunmuştu.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel