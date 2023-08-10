Kocaeli'de durdurulan tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 6 kilo 270 gram afyon sakızı ve 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.