Kocaeli'de Doğal Gaz Zehirlenmesi Şüphesi: Bir İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tesisat döşeyen 21 yaşındaki işçi D.I., doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi, doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İlçedeki bir işyerine tesisat döşeyen D.I'nın (21) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle bölgeye polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.I, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
D.I'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
