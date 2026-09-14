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Kocaeli'de devrilen silobas kara yolunda ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen silobas kara yolunda ulaşımı aksattı
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- Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silobasın devrilmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Süleyman E. idaresindeki 34 NHF 211 plakalı çimento yüklü silobas, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan D-100 kara yoluna bağlanmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Silobasın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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