Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Feridun F'nin kullandığı motosiklet, D-130 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feridun F, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel