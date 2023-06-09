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Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Feridun F'nin kullandığı motosiklet, D-130 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feridun F, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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