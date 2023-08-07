Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Gölcük'ten de duyuldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama

KOCAELİ - Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük'ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.