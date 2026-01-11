Kocaeli'de yapay zeka analiziyle olası depremlerde riskli alanlar önceden tespit edilebilecek

Kocaeli'de yapılan zemin etüt çalışmalarından elde edilen veriler, yapay zeka desteğiyle analiz edilerek olası depremlerde riskli alanlar önceden belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında başlatılan "Zemin Veri Bankası" projesi ile kentteki tüm zemin etüt çalışmaları sayısallaştırılarak ortak veri havuzunda toplanıyor.

Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilerek, verilerin yapay zeka destekli analizlerle haritalandırılması hedefleniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projede, belediyelere ait zemin etüt raporlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin edilen veriler dijital ortama aktarılıyor.

Sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski ve fay hatlarına ilişkin kritik haritalar da sistemde yer alıyor. Zemin sınıflandırması, sıvılaşma riski ve taşıma kapasitesi gibi parametrelerin daha hızlı ve doğru haritalandırılmasını sağlayan yapay zeka destekli tahmin modelleriyle, olası depremlerde riskli alanlar önceden tespit edilerek mikro bölgeleme çalışmaları hızlandırılacak, afet yönetimi süreçleri güçlendirilecek.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün katkılarıyla 41 bin 37 zemin verisinin sisteme işlendiği projenin tamamlanmasıyla, yeni yapılacak zemin etütlerinde mevcut verilerden yararlanılarak riskli alanların belirlenmesi sağlanacak. Çalışma, kentsel planlama ve çevre koruma kararlarında da önemli bir referans olacak.

Sistemin, vatandaşların erişimine açık olan "Kocaeli Şehir Rehberi" platformundan zemin durumu sorgulamalarına imkan sağlaması da planlanıyor.