Haberler

Kocaeli'de yapay zeka analiziyle olası depremlerde riskli alanlar önceden tespit edilebilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de başlatılan 'Zemin Veri Bankası' projesi, yapay zeka yardımıyla zemin etüt verilerini analiz ederek olası depremlerde riskli alanları belirleyecek. Proje, şehirdeki zemin etüt çalışmalarını dijitalleştirerek, afet yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kocaeli'de yapılan zemin etüt çalışmalarından elde edilen veriler, yapay zeka desteğiyle analiz edilerek olası depremlerde riskli alanlar önceden belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında başlatılan "Zemin Veri Bankası" projesi ile kentteki tüm zemin etüt çalışmaları sayısallaştırılarak ortak veri havuzunda toplanıyor.

Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilerek, verilerin yapay zeka destekli analizlerle haritalandırılması hedefleniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projede, belediyelere ait zemin etüt raporlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin edilen veriler dijital ortama aktarılıyor.

Sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski ve fay hatlarına ilişkin kritik haritalar da sistemde yer alıyor. Zemin sınıflandırması, sıvılaşma riski ve taşıma kapasitesi gibi parametrelerin daha hızlı ve doğru haritalandırılmasını sağlayan yapay zeka destekli tahmin modelleriyle, olası depremlerde riskli alanlar önceden tespit edilerek mikro bölgeleme çalışmaları hızlandırılacak, afet yönetimi süreçleri güçlendirilecek.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün katkılarıyla 41 bin 37 zemin verisinin sisteme işlendiği projenin tamamlanmasıyla, yeni yapılacak zemin etütlerinde mevcut verilerden yararlanılarak riskli alanların belirlenmesi sağlanacak. Çalışma, kentsel planlama ve çevre koruma kararlarında da önemli bir referans olacak.

Sistemin, vatandaşların erişimine açık olan "Kocaeli Şehir Rehberi" platformundan zemin durumu sorgulamalarına imkan sağlaması da planlanıyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti