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Kandıra'da Kaybolan Genç Denizde Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün Kumcağız Plajı'nda denize giren 25 yaşındaki İbrahim Ç., gözden kaybolmuştu. Ekiplerin arama çalışması sonucunda gencin cesedi Miço Koyu'ndaki kayalıklarda bulunarak morga kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kurtyeri Mahallesi mevkisindeki Kumcağız Plajı'nda dün denize giren İbrahim Ç. (25) bir süre sonra gözden kayboldu.

Gencin bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, jandarma, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Ekipler, Miço Koyu'ndaki kayalıklarda gencin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan İbrahim Ç'nin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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