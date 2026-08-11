Kandıra'da Kayıp Genç İçin Arama Sürüyor
Kocaeli Kandıra'da yasaklı sahilde denize giren 20 yaşındaki Ümüt B., boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden biriydi. 4 kişi kurtarılırken, Ümüt için çok sayıda ekip ve dronla arama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Babalı sahilinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için o günden itibaren arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sürdürülüyor.
Çalışmalara dronla da destek veriliyor.