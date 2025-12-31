Denizde çırpınan kişiyi sahil güvenlik kurtardı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan Yaşar E., çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi Atabay Sahili'nde meydana geldi. Denizde çırpınan ve boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Yaşar E. olduğu öğrenilen kişi, sahil güvenlik tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Yaşar E., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşar E.'nin soğuk havaya rağmen denize neden girdiği öğrenilemezken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.