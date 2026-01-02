Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 42 şüpheli adliyede

KOCAELİ'de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda dün adliyeye sevk edilen 30 şüphelinin işlemleri sürerken, bugün 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde, özel hareket polisi destekli operasyon kapsamında 37 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, dün 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde ekiplerin aramalarında; tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u, dün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken bugün 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 42 şüphelinin işlemleri sürüyor.