Kocaeli'de D-100 Kara Yolunda Trafik Normale Döndü
Güncelleme:
Tanker kazası nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Ankara istikameti, 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yan yoldan kontrollü geçiş sağlanırken, trafik normal seyrine döndü.

Kocaeli'de D-100 kara yolunun Tavşancıl mevkisinde meydana gelen tanker kazasının ardından ulaşıma kapanan Ankara istikameti, 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yan yoldan kontrollü olarak sağlanan trafik, normal seyrine döndü. Kara yolundaki yoğunluk ise dron ile görüntülendi. Yolun açılmasıyla yoğunluğun azalmaya başladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
