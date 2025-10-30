Haberler

Kocaeli'de Çöken Binadan Son Anda Kurtarılan Genç Kızın Dramı

Gebze ilçesinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında kalan 18 yaşındaki Dilara Bilir, itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazı ile yaptığı kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazıyla iletişim kurması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında kalan baba Levent (43), anne Emine (37), Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'e (12) ulaşmak için ekipler, gün ve gece boyu yoğun çaba gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede sessizliği sağlayarak akustik dinleme cihazıyla dinleme yaptı.

Personel, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur." şeklinde seslendi. Dilara'nın enkazdan gelen sesinin tespit edilmesi üzerine personel, "Ses vermeye devam et." dedi.

Tekrardan ses alınması üzerine ekipler, sesin geldiği bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak Dilara'yı enkazdan sağ kurtardı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olay

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı dün saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir çiftinin cenazelerini enkazdan çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
