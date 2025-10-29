Kocaeli'de Çöken Binada Bir Çocuk Cansız Bedene Ulaşıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli'de çöken binanın enkazında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın bulunduğu alanda çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 07.30 sıralarında binada göçük meydana geldiğini anımsatarak, binanın 2. katında 5 kişilik ailenin ikamet ettiğini, diğer dairelerin ise boş olduğunu belirtti.

Binanın yıkıldığı ihbarıyla çok hızlı şekilde bütün ekiplerin müdahaleye başladığını anlatan Aktaş, "Şu anda 480'i arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 627 kişilik ekiple müdahalemiz devam ediyor. Maalesef bir cansız bedene ulaşıldı. Bir erkek çocuk bedeni olduğu değerlendiriliyor. Onun cansız bedenine ulaştık maalesef, başımız sağ olsun. Ailenin diğer fertlerinin kurtarılmasıyla ilgili müdahaleler devam ediyor. Ümidimiz ve duamız ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak ve onları kurtarmak." dedi.

Aktaş, ailenin bulunduğu kata ekiplerin girdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Muhtemelen aynı yerdeler ve çalışma devam ediyor. Bir ses var evet. Bir kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak oraya yoğunlaştırıldı. Cenazesi çıkan erkek çocuğun Muhammet Emir Bilir olduğunu değerlendiriyoruz. Başımız sağ olsun. Binanın neden yıkıldığı yapılacak teknik çalışmalar sonucunda belirlenecek. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda hem adli çalışmalar hem de teknik çalışmalar devam ediyor. Onun için çalışmaya ve zamana ihtiyaç var. Tespiti yapılınca tabii ki onun açıklamaları da yapılacaktır."

Bir gazetecinin, "Binada bir kısım çökmeler olduğu söyleniyor, belediyeye de bildirimini yapıldığı iddia ediliyor" sorusu üzerine Aktaş, konuyla ilgili belediyeye yapılmış bir bildirim olmadığını ancak bütün ihbarların değerlendirildiğini söyledi.

Aktaş, "Bina bütün resmi belgeleri alınmış, denetimlerden geçmiş bir bina mı?" sorusuna ilişkin, "Evet. O anlamda bir problemi olmayan bir bina." ifadelerini kullandı.

Aktaş, bölgede tedbir amaçlı 9 binanın boşaltıldığını da sözlerine ekledi.