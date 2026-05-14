Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 9 milyon 385 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan encümen toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Encümeni, kent genelinde yürütülen çalışmalar, denetim faaliyetleri ve idari işlemlerle ilgili gündem maddelerini ele aldı.

Toplantıda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğünce sunulan kaçak hafriyat toprağı dökümüne ilişkin madde de görüşüldü.

Bu kapsamda, Başiskele ilçesi Altınkent Mahallesi'ndeki bir inşaat kazısından çıkan hafriyatı çevre parsellere, imar yoluna ve park alanına izinsiz döktüğü tespit edilen bir firmaya 9 milyon 385 bin 317 lira idari para cezası uygulandı.