Çay ocağında 2 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi tutuklandı

İzmit'te bir çay ocağına yapılan pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi yaralanırken, saldırgan S.A. tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağındaki 2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırının şüphelisi S.A., tutuklandı.

Olay, 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

