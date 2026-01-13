Kocaeli'de taşımalı eğitime kar engeli
Kocaeli Valiliği, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin güvenliği için önlem alındığı belirtildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.
Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel