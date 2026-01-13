Haberler

Kocaeli'de taşımalı eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kocaeli Valiliği, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Öğrencilerin güvenliği için önlem alındığı belirtildi.

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

