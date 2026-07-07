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Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

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Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki bir boya fabrikasında çıkan yangında 26 yaşındaki Samet S. hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü.

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilendi.

Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada Samet S'nin (26) cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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